sanremo 2026 fedez e marco masini rivisitano meravigliosa creatura con hauser

Fedez e Marco Masini si preparano a rivisitare Meravigliosa Creatura di Gianna Nannini durante la serata delle cover a Sanremo 2026. I due artisti si esibiranno insieme al violoncellista Hauser, portando sul palco un’interpretazione nuova del brano. L’evento si avvicina e l’atmosfera tra i protagonisti si fa già calda.

Fedez e Marco Masini interpreteranno Meravigliosa creatura di Gianna Nannini in compagnia del violoncellista Hauser nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2026. Una collaborazione inedita e di respiro internazionale accenderà la serata cover del Festival. Fedez & Masini, che partecipano al 76° Festival di Sanremo con il brano Male necessario ( Atlantic Records Italy Warner Music Italy ), venerdì 27 febbraio presenteranno sul palco del Teatro Ariston un’esibizione speciale che vedrà la partecipazione straordinaria di HAUSER, il violoncellista più celebre e carismatico della scena musicale internazionale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Sul palco di Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini si preparano a emozionare il pubblico con il loro nuovo duetto,

