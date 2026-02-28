Fedez ha partecipato a una conferenza stampa insieme a Marco Masini, presentando il brano

(askanews) – «Una cosa che mi ha insegnato soprattutto lo scorso Sanremo e mi ha fatto piacere è come la musica riesce molto spesso a spegnere il rumore di fondo. Sono rimasto molto contento di come, sia l’anno scorso che quest’anno, siamo riusciti ad andare un po’ oltre le mie responsabilità e le mie azioni al di fuori della musica». «Io sto cercando, piano piano, di rimettere al centro la musica e mi focalizzo su questo, consapevole degli errori commessi nel passato. Non posso cambiare il passato ma posso solo concentrarmi sul presente, su quello che sarà». Così Fedez, in conferenza stampa al Festival di Sanremo, dove si presenta insieme a Marco Masini con il brano Male necessario. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Fedez, in gara insieme a Marco Masini con "Male necessario", si è raccontato in conferenza stampa: «Ho commesso errori ma guardo avanti»

Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini duettano con Male necessarioFedez & Masini torneranno ad accendere il palco del Festival di Sanremo 2026 con Male necessario.

Sanremo 2026, Fedez e Masini in gara con il brano ‘Male necessario’(Adnkronos) – Fedez e Marco Masini sono in coppia in gara al Festival di Sanremo 2026 e questa sera, mercoledì 25 febbraio, tornano sul palco...

Fedez e Marco Masini raccontano Male necessario, il brano che porteranno all Ariston Cr: Sanremo 26

Contenuti e approfondimenti su Marco Masini.

Temi più discussi: Fedez e Marco Masini: il duo esplosivo di Sanremo 2026 con Male necessario; Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini con Male necessario. Testo e recensione della canzone; Sanremo 2026, tutto su Fedez e Marco Masini. Titolo e significato di 'Male necessario'; Sanremo 2026, Fedez e Masini tra i favoriti con 'Male Necessario': testo e significato del brano.

Sanremo 2026, Fedez e Masini insieme a Stjepan Hauser nella serata dei duetti. La cover di Meravigliosa creaturaL'iconico brano di Gianna Nannini sarà reinterpretato da Fedez e Masini, in gara al Festival con Male Necessario. Insieme a loro uno dei violoncellisti più apprezzati sulla scena internazionale ... rtl.it

Sanremo 2026, Fedez e Masini in gara con il brano 'Male necessario'Fedez e Marco Masini sono in coppia in gara al Festival di Sanremo 2026 e questa sera, mercoledì 25 febbraio, tornano sul palco dell'Ariston per la seconda serata della kermesse canora. I due artisti ... adnkronos.com

Il racconto di Marco Masini a La volta buona - facebook.com facebook

Fedez in conferenza stampa questa mattina a Sanremo: «Marco Masini ha subito in maniera gratuita delle vessazioni ingiustificate, io invece sono sempre stato il nemico di me stesso». x.com