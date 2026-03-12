Marco De Vincenzo non è più il direttore creativo di Etro

Marco De Vincenzo non ricopre più il ruolo di direttore creativo di Etro. La maison ha annunciato la fine della collaborazione con lo stilista attraverso un comunicato ufficiale, rivelando che la relazione professionale, iniziata circa quattro anni fa, si è conclusa recentemente. La notizia è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori dettagli o spiegazioni.

Marco De Vincenzo e la maison Etro si separano. L'annuncio è arrivato poco fa tramite un comunicato ufficiale con cui il brand ha reso nota la conclusione del rapporto di collaborazione con lo stilista, iniziata quasi quattro anni fa. L'ingresso di De Vincenzo alla direzione creativa era stato segnato da una memorabile sfilata che aveva sancito il passaggio di testimone dallo storico direttore creativo Kean Etro. Nella nota diffusa dalla storica maison, si specifica che la decisione è stata presa di comune accordo da parte di entrambe le parti e si inserisce in una nuova, imminente fase strategica per il brand.

