Marco De Vincenzo lascia il ruolo di direttore creativo di Etro, la maison milanese. Dopo quasi quattro anni alla guida delle collezioni, l’annuncio ufficiale conferma il suo addio. La decisione arriva in un momento di cambiamenti all’interno del brand, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o future mosse dello stilista. La comunicazione è stata diffusa dalla stessa maison.

Marco De Vincenzo saluta Etro. La maison milanese ha annunciato che lo stilista lascia il ruolo di direttore creativo, incarico che ha ricoperto per quasi quattro anni. La decisione, maturata di comune accordo, segna l’inizio di una nuova fase strategica per il brand, che guarda ai prossimi sviluppi con l’obiettivo di continuare il proprio percorso di crescita e rinnovamento stilistico. Etro dal 1968 a oggi. Fondata a Milano nel 1968 da Gimmo Etro, la maison è un simbolo del made in Italy in chiave etno chic. Nata come azienda tessile specializzata in stoffe pregiate e jacquard, nel tempo ha costruito un universo estetico basato su ricerca sui materiali, artigianalità e su un immaginario ricco di riferimenti culturali e di viaggio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Marco De Vincenzo lascia Etro

Marco De Vincenzo (Etro): «L’autenticità è la chiave del futuro della moda»«Credo che la moda stia riscrivendo le sue regole per differenziarsi dal mass market. L’unico modo per farlo è recuperare quel senso di autenticità che aveva perso di vista per emulare meccanismi di ... milanofinanza.it

Marco De Vincenzo non è più il direttore creativo di Etro. La notizia arriva direttamente dalla casa di moda, che annuncia la conclusione – a quasi quattro anni dalla nomina – della collaborazione con il designer. Un arco di tempo in cui, riporta il comunicato, lo - facebook.com facebook

Brit style alla conquista dei mondi: le nomadi viaggiatrici Etro immaginate da Marco De Vincenzo x.com