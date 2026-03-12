Etro cambia tutto | fuori la famiglia ora anche Marco De Vincenzo

Nel mondo della moda, Etro ha annunciato l’uscita di scena della famiglia proprietaria e l’ingresso di Marco De Vincenzo come nuovo direttore creativo. La decisione segna un cambiamento importante per il marchio, che ora punta su una gestione esterna alla famiglia storica. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso un breve comunicato, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

Nel grande teatro della moda il copione è quasi sempre lo stesso. Prima arrivano gli applausi, poi i comunicati pieni di gratitudine e infine l'uscita di scena. Una trama collaudata che accompagna l'ultima uscita ufficiale, quella di Marco De Vincenzo dalla direzione creativa di Etro, incarico che ricopriva dal 2022. Il comunicato dell'azienda segue il rituale ormai codificato dell'industria. Toni eleganti, riconoscimento del lavoro svolto, nessuna crepa nel linguaggio istituzionale. «Nel corso del suo incarico, Marco De Vincenzo ha guidato la direzione creativa del brand sviluppando collezioni che hanno interpretato e valorizzato i codici identitari di Etro, accompagnando l'azienda in una fase significativa di crescita e rinnovamento stilistico».