Con le recenti dimissioni di Vincenzo Napoli, si apre una nuova fase nella politica di Salerno, con il possibile ritorno di Vincenzo De Luca alla guida della città. La decisione di Napoli, annunciata durante una riunione di giunta, solleva interrogativi sul futuro amministrativo locale e sulle dinamiche politiche che si delineano in città.

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, è pronto a comunicare ufficialmente le sue dimissioni durante la riunione della giunta, segnando un’importante svolta nella politica locale. Questa mattina, ha letto una lettera agli assessori presentando la sua decisione, che sarà protocollata e diventerà effettiva tra 20 giorni. Questo passaggio, secondo le indiscrezioni, potrebbe aprire la strada a una nuova candidatura per la carica di primo cittadino: l’ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca, noto per il suo periodo alla guida della città in cui si guadagnò il soprannome di “sindaco sceriffo”. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

© Cilentoreporter.it - Con le dimissioni di Vincenzo Napoli si palesa Vincenzo De Luca: Salerno ritorna al passato?

Leggi anche: Il futuro di Vincenzo De Luca sarà un ritorno al passato? Sindaco di Salerno per la quinta volta

Leggi anche: Vincenzo De Luca vuole tornare sindaco di Salerno: la candidatura nel 2026

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Salerno, il sindaco Napoli convoca gli assessori per anticipare le dimissioni: «Mutate condizioni politiche»; Salerno: Il Sindaco Napoli pronto alle dimissioni, possibile ritorno sulla scena politica cittadina di De Luca; Salerno, Napoli al capolinea: il sindaco convoca la giunta per anticipare le dimissioni - Salernonotizie.it; Elezioni Provinciali di Salerno: La nuova composizione del consiglio e le dinamiche politiche.

Salerno, oggi le dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli - Sono attese già in giornata le dimissioni di Vincenzo Napoli da sindaco di Salerno. msn.com