vincenzo de luca vuole prendersi salerno dopo le dimissioni del sindaco vincenzo napoli ricreazione finita

Dopo le dimissioni di Vincenzo Napoli, si riaccende l’attenzione su una possibile candidatura di Vincenzo De Luca a sindaco di Salerno. La decisione di Napoli apre nuovamente la discussione politica in città, con le opposizioni che contestano le modalità e le eventuali scelte pilotate. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le dinamiche locali continuano a evolversi in un contesto di incertezza politica.

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, si è dimesso anticipando la fine naturale del mandato, aprendo la strada al ritorno politico di Vincenzo De Luca. La mossa, ufficialmente motivata da "nuovi scenari politici", ha scatenato dure polemiche tra le opposizioni che denunciano un uso personalistico del potere. La svolta nella vita amministrativa di Salerno è arrivata venerdì 16 gennaio: Vincenzo Napoli ha formalizzato le proprie dimissioni da sindaco poco dopo le 13:30, mettendo fine a un mandato che lo aveva visto alla guida della città per un lungo periodo. Dopo anni di esperienza da primo cittadino e dopo aver guidato anche la Provincia salernitana, Napoli ha scelto di anticipare la naturale scadenza dell'incarico, optando per un passo indietro che diventerà irrevocabile tra venti giorni, come da regolamento.

