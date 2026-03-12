Il tribunale di Marcianise ha condannato Roberto Trombetta, 52 anni, a quattro anni di reclusione per estorsione con metodo. Trombetta, che in passato ha lavorato come insegnante di educazione fisica, è stato giudicato colpevole di aver commesso il reato. La sentenza è definitiva e riguarda le accuse di estorsione contestate all’uomo.

Il tribunale di Marcianise ha emesso una sentenza definitiva contro Roberto Trombetta, un cittadino di 52 anni con alle spalle un passato come insegnante di educazione fisica. La condanna, pari a quattro anni di reclusione, scaturisce da un tentativo di estorsione aggravato dal metodo mafioso. L’episodio si è svolto all’interno di un supermercato locale, dove l’imputato aveva esercitato pressioni sui proprietari per imporre l’assunzione di una specifica donna. I carabinieri, in assetto civile, hanno bloccato l’uomo mentre avanzava richieste intimidatorie, cogliendolo nel momento in cui cercava di far valere la sua influenza criminale. La decisione giudiziaria segna un punto fermo nella lunga storia del clan Belforte, storicamente radicato nell’area casertana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marcianise: 4 anni a Trombetta per estorsione con metodo

Articoli correlati

Leggi anche: Marcianise, il copione si ripete: tredici firme, cade l’amministrazione Trombetta

Estorsione con metodo mafioso in Brianza: arrestati due uominiOggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è… Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai...

Aggiornamenti e notizie su Marcianise 4 anni a Trombetta per...

Temi più discussi: MARCIANISE - Il Liceo Federico Quercia celebra Seneca: il 10 marzo la XIII edizione del Certamen Senecanum; Si scontra con un'auto che si ribalta, poi fugge a tutta velocità per le strade di Villa Gordiani; Due progetti di Servizio Civile Universali attivati dall'Uildm; Dopo anni di rinvii verrà inaugurata l’autostrada a Maddaloni.

MARCIANISE - Rapina e armi: condannato a quasi 5 anni e arrestato09:53:07 Nel tardo pomeriggio di ieri, 25 febbraio 2026, a Marcianise, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica press ... casertafocus.net

MARCIANISE. Svanito nel nulla a 8 anni, il mistero di Pasqualino Porfidia senza verità da 36 anniEra il 7 maggio del 1990 quando si consumò il dramma che ancora oggi non ha trovato risposta CASERTACE STA PER CAMBIARE PER SEMPRE: TE LO SPIEGA IL DIRETTORE GIANLUIGI GUARINO – CLICCA E GUARDA IL VID ... casertace.net

Stan-dup Comedy al Club Etnie di Marcianise con Davide DLL - facebook.com facebook