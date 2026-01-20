Marcianise il copione si ripete | tredici firme cade l’amministrazione Trombetta

A Marcianise, l’amministrazione Trombetta si conclude con l’uscita di tredici consiglieri, portando alla caduta dell’esecutivo. La crisi si sviluppa senza clamori, seguendo le logiche della politica e i numeri del potere. Un episodio che conferma come, spesso, le dinamiche amministrative si svolgano in modo silenzioso e inevitabile, lasciando poco spazio a sorprese o annunci e più alla concretezza dei fatti.

Un'altra amministrazione che salta. Senza colpi di scena. Senza rumore. Solo con la matematica del potere che presenta il conto. A Marcianise tredici consiglieri si dimettono in blocco e mettono fine all'esperienza amministrativa del sindaco Antonio Trombetta, eletto meno di due anni fa. Un sindaco nato già debole, sorretto più dal voto disgiunto che dalla forza delle liste. Una crepa originaria. Mai davvero sanata. È il terzo Comune del Casertano a cadere dall'inizio dell'anno, dopo Portico di Caserta e Pignataro Maggiore. Non un'eccezione. Una tendenza. Il finale è quello previsto dal manuale.

