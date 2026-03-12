Marche | via le consigliere di parità i sindacati temono

Nelle Marche, è stata presa la decisione di eliminare le Consigliere di parità territoriali e di trasferire le loro competenze a un organismo centrale a Roma. La scelta ha suscitato reazioni di preoccupazione da parte dei sindacati regionali, che hanno espresso timori riguardo alle conseguenze di questa modifica. La questione riguarda la riorganizzazione delle funzioni e il ruolo delle figure di rappresentanza sul territorio.

La decisione di eliminare le Consigliere di parità territoriali nelle Marche e trasferirne le competenze a un organismo centrale a Roma ha scatenato l’allarme unitario dei sindacati regionali. Cgil, Cisl e Uil denunciano che questa scelta rischia di svuotare il sistema di tutela contro le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro marchigiani. I vertici sindacali evidenziano come la rimozione di questi presidi locali indebolisca la capacità di ascolto e intervento tempestivo per le lavoratrici vittime di ingiustizie. La preoccupazione principale riguarda il passaggio da una struttura radicata nel territorio a un ente distante, privando i cittadini di punti di riferimento immediati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marche: via le consigliere di parità, i sindacati temono Articoli correlati Soppressione Consigliere di parità, i sindacati lanciano l’allarme: «A rischio le tutele contro le discriminazioni sul posto di lavoro»Cgil, Cisl e Uil Marche esprimono forte preoccupazione per l'abolizione dei presidi territoriali e la centralizzazione delle competenze in un nuovo... Leggi anche: Consigliere di parità, i sindacati: «Rischio arretramento delle tutele» Tutti gli aggiornamenti su Marche via le consigliere di parità i... Temi più discussi: Via libera della Fenice a Venezi direttrice musicale, si dimette il consigliere del MiC; Marche, Consiglio: in odg 10 marzo violenza di genere e comuni montani; Donne più sole senza le consigliere di parità; Pierini: Sui comuni montani ci vuole serietà, non slogan. Soppressione Consigliere di parità, i sindacati lanciano l’allarme: «A rischio le tutele contro le discriminazioni sul posto di lavoro»Cgil, Cisl e Uil Marche esprimono forte preoccupazione per l'abolizione dei presidi territoriali e la centralizzazione delle competenze in un nuovo organismo con sede a Roma ... anconatoday.it Cgil Cisl Uil Marche, preoccupa soppressione delle consigliere di parità territorialiCgil, Cisl e Uil Marche esprimono grande preoccupazione per la soppressione delle Consigliere di parità territoriali e il trasferimento delle loro competenze a un nuovo organismo centrale con sede a R ... ansa.it @corriereadriatico.it ANCONA Rinvio a giudizio. È questa la richiesta formulata dalla Procura di Ancona nei confronti di Maurizio Iacoangeli, direttore della Clinica di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Al capo d’accusa già ip - facebook.com facebook #meteo Notte con residue piogge tra Toscana e Liguria, nebbie in pianura. Piogge rapide tra Valle d’Aosta e Piemonte, poi schiarite. Rovesci su Levante ligure, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e alto Lazio, in estensione a Marche e Abruzzo. Fen x.com