Tornei di conference 2026 | 31 biglietti automatici per March Madness

Per la March Madness del 2026, i tornei di conference hanno assegnato 31 biglietti automatici che garantiranno la partecipazione al torneo NCAA. Questi posti sono stati stabiliti in base ai risultati delle rispettive competizioni e rappresentano un passaggio fondamentale per le squadre che vogliono entrare nel torneo. La definizione di questi posti automatici avviene prima dell'inizio delle fasi finali e riguarda tutte le conference coinvolte.

In vista della March Madness 2026, i tornei di conference definiscono i 31 posti automatici destinati al tabellone NCAA. Il vincitore di ciascun torneo ottiene l’ingresso diretto, mentre gli altri slot sono assegnati dal selection committee con criteri at-large. Dal 7 al 15 marzo le gare si disputano su vari campus e sedi aggregate, notevoli per la presenza di partite di qualificazione distribuite lungo tutto il periodo. Una conferenza stampa ha fornito una lettura ufficiale della gara tra Virtus Bologna e Real Madrid. Il focus. Un resoconto sintetico del post partita mette in luce l’analisi dell’incontro tra milano e barcellona, con l’allenatore. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

