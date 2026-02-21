Nunez verso l' Italia | due grandi club in lizza per l' attaccante

Darwin Nunez sta valutando un trasferimento in Italia, attirato da due grandi club italiani. La decisione dell’attaccante si concentra sui vantaggi di giocare nel nostro campionato, dove potrebbe trovare più spazio e una nuova sfida. I club interessati si stanno preparando per un affare importante e stanno seguendo attentamente la situazione. La trattativa si muove rapidamente, mentre Nunez si prepara a decidere il suo prossimo passo. La sua scelta potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione italiana.

Nel panorama calcistico odierno, la situazione di Darwin Nunez all’Al Hilal cattura l’attenzione come poche altre. L’attaccante ha vissuto un percorso iniziale di grande spinta per trasformarsi nel punto focale del progetto guidato da Simone Inzaghi, ma la realtà sportiva ha preso una piega insolita: non può disputare il campionato domestico e continua a incidere nelle competizioni continental, generando dubbi sul suo futuro e sull’assetto offensivo della squadra saudita. Un contesto che, nonostante il rendimento confortante in AFC Champions League, lascia aperti scenari internazionali e richieste di mercato da parte di club europei di alto livello.🔗 Leggi su Mondosport24.com “Due conduttrici in lizza per condurlo”. Grande Fratello Vip, Mediaset verso la conferma del realityMediaset si prepara a confermare il Grande Fratello Vip per la prossima stagione. Openda verso la cessione? Un club monitora l’attaccante della Juventus: c’è una difficoltà evidente. Cosa sta succedendoAl momento, il futuro di Openda nel club è oggetto di attenzione. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Saudi Pro League già finita per Pablo Marì: escluso dalla lista dell’Al Hilal insieme a Darwin Nunez; Geremias Núñez si racconta: l’intervista esclusiva insieme al padre Héctor; L'Al Hilal mette fuori lista campionato Nunez dopo l'arrivo di Benzema: ecco perché; Inzaghi fa fuori Darwin Nunez e Pablo Marì dalla lista dell'Al-Hilal per il campionato: i motivi della clamorosa scelta. Verso #Thuram nell’ultimo periodo c’è una sorta di sofferenza dei tifosi, viste le sue prestazioni. C’è chi addirittura ne invoca la cessione a Giugno, o chi ha terminato il livello di sopportazione verso il suo rendimento. Tocca a lui ribaltare questa situazione, e q - facebook.com facebook