Napoli-Como Maradona sold out | la Coppa Italia chiama la città risponde

Il stadio Maradona è tutto esaurito. Non ci sono più biglietti disponibili per la partita di domani tra Napoli e Como, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La città si prepara a vivere un evento importante, con i tifosi che hanno riempito ogni angolo dello stadio per supportare la propria squadra.

"> NAPOLI – Non c'è più un biglietto disponibile, neppure un posto libero: il Maradona sarà tutto esaurito per la sfida di domani contro il Como, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la risposta della città è stata immediata, con una prevendita partita a ritmi altissimi grazie alla politica dei prezzi adottata dal club. Prezzi simbolici, incentivo chiaro a riempire lo stadio: appena 5 euro per gli abbonati in ogni settore e cifre leggermente superiori per Fidelity Card e vendita libera.

