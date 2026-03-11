Referendum | Comitato Camere Penali solidarietà al Foglio per minacce Gratteri

Il Comitato Camere Penali ha espresso solidarietà al quotidiano Il Foglio e ai suoi giornalisti, condannando le dichiarazioni del procuratore Gratteri, ritenute come un atto di intimidazione. La posizione è stata condivisa pubblicamente in risposta alle parole del procuratore, che sono state considerate come un tentativo di mettere in discussione la libertà di stampa.

Il Comitato Camere Penali condanna le parole del procuratore Gratteri come intimidazione nei confronti del quotidiano Il Foglio e dei suoi giornalisti.. “ Esprimiamo piena solidarietà al quotidiano Il Foglio e ai suoi giornalisti per le parole pronunciate dal procuratore di Napoli Nicola Gratteri, onnipresente frontman del “No”, nell’intervista pubblicata oggi dal giornale. Quando il Procuratore a capo della Procura più grande d’Europa afferma che “dopo il referendum con voi del Foglio faremo i conti” e annuncia che “tireremo una rete”, non siamo più di fronte a una battuta infelice ma a parole che suonano come una vera e propria intimidazione nei confronti di un organo di stampa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

