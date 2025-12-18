Aveva 70 anni arrivò dall’argentina e visse a lungo nella nostra città poi si trasferì a bologna dove fece carriera come ingegnere Rugby in lutto | è morto Sergio Cipolla fu allenatore di Reggio negli anni ’80 e ’90

Il mondo del rugby reggiano piange la scomparsa di Sergio Cipolla, figura stimata e stimolante. Nato in Argentina e trasferitosi nella nostra città, ha lasciato un'impronta significativa come allenatore negli anni ’80 e ’90. Trasferitosi poi a Bologna, ha continuato a contribuire con passione e dedizione al nostro sport. La sua scomparsa rappresenta una perdita profonda per tutta la comunità rugbistica.

È scomparso a Bologna, sua ultima città di residenza, Sergio Cipolla, figura molto conosciuta nell’ambiente del rugby reggiano. Arrivato nella nostra provincia negli anni ’80, sospinto dalla crisi economica che costringeva gli italo-argentini a compiere all’inverso il viaggio dei nonni italiani, trovò presto lavoro in città grazie alle sue competenze, apprese nel principale istituto di ingegneria di Buenos Aires, la città ove era nato 70 anni fa. Fu così uno dei primi italo-argentini a sbarcare a Reggio e a dare il proprio aiuto alla nostra squadra di rugby, anche se non aveva quasi più l’età per giocare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

