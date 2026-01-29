Manifattura scatta l' allarme occupazione | in Emilia-Romagna calo del 6,9% Dato preoccupante

In Emilia-Romagna, il settore manifatturiero sta vivendo un calo preoccupante. Secondo i dati Istat, gli occupati sono diminuiti del 6,9%, mentre a livello nazionale il settore si mantiene stabile, con un leggero aumento dello 0,1%. La situazione desta attenzione tra le aziende e le istituzioni, che temono ripercussioni sull’economia locale.

I dati Istat sull’occupazione disponibili per macro settore mostrano in Emilia-Romagna un calo del 6,9% degli occupati nella manifattura, a fronte di una tenuta del settore a livello nazionale (+0,1%).“Il fenomeno è preoccupante e investe anche il nostro territorio - mette in luce il gruppo di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

