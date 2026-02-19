Pranzo senza limiti al ristorante e poi la fuga senza pagare

Un cliente ha ordinato un pranzo abbondante all’Osteria del Trap a Ferentillo e poi è scappato senza pagare. L’uomo ha consumato piatti di pesce e tartufo, lasciando il ristorante senza saldare il conto, che ammontava a diverse decine di euro. I gestori hanno tentato di fermarlo, ma lui si è dileguato tra le vie del paese prima che arrivassero le forze dell’ordine. Questo episodio si aggiunge a una serie di situazioni simili avvenute nella zona negli ultimi mesi. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Ancora un pranzo con "fuga". Stavolta il teatro dell'episodio è l'Osteria del Trap a Ferentillo, una realtà conosciuta in tutta la Valnerina per la cucina di pesce, tartufo e prodotti del territorio. A raccontare quanto accaduto è Umberto Trotti, titolare dell'attività che parla di "una storia che lascia soprattutto amarezza umana, prima ancora che economica". "Nei giorni scorsi – ricostruisce Trotti - una giovane coppia, ben vestita e dall'aspetto curato, ha trascorso un pranzo completo nel locale, assaporando con tranquillità diverse specialità della casa".