Doveri dirigerà Milan-Inter | tutti i suoi precedenti nel Derby di Milano

Daniele Doveri, arbitro proveniente dalla sezione di Roma 1, sarà il fischietto incaricato di dirigere il prossimo Derby di Milano, che si giocherà domenica sera allo stadio San Siro. Questo è il suo primo incarico nel confronto tra Milan e Inter in questa stagione, e sarà la sua prima volta a dirigere questa partita in questa cornice.

Doveri. La direzione del prossimo Derby di Milano è ormai ufficiale: sarà Daniele Doveri, arbitro della sezione di Roma 1, a dirigere la sfida in programma domenica sera allo stadio San Siro. Per Doveri si tratta del quarto incontro tra Milan e Inter nella sua carriera, confermando la fiducia nei suoi confronti per partite di grande intensità e importanza. Il primo Derby diretto da Doveri risale al 2019, in occasione di Milan-Inter 0-2, seguito da Milan-Inter 0-3 e Milan-Inter 1-1 nel 2021. La stagione passata, invece, arbitrò la semifinale di ritorno di Coppa Italia, conclusasi 0-3 per i rossoneri. Analizzando il percorso di Doveri con le due squadre, emerge un quadro dettagliato delle sue direzioni: l'arbitro ha incrociato l'Inter in 39 occasioni, con un bilancio favorevole ai nerazzurri composto da 16 vittorie e 10 pareggi.