Pordenone | Liceo Grigoletti bloccato 500 studenti protestano contro l’infestazione di topi e il rischio per la salute
Per paura dell’infestazione di topi, oltre 500 studenti del liceo Grigoletti di Pordenone hanno deciso di scioperare. La causa è la presenza di roditori all’interno dell’edificio, che mette a rischio la loro salute. La protesta si è svolta ieri, 15 febbraio 2026, quando gli studenti hanno deciso di interrompere le lezioni e chiedere un intervento immediato.
Topi al Liceo Grigoletti: Sciopero di 500 Studenti, Paura e Richieste di Intervento. Pordenone – Oltre 500 studenti del liceo scientifico Grigoletti di Pordenone hanno incrociato le braccia ieri, 15 febbraio 2026, per protestare contro la presenza di roditori all’interno dell’istituto. Avvistamenti ripetuti, ritrovamenti di carcasse e la fuoriuscita di sangue da un controsoffitto hanno spinto gli studenti a denunciare una situazione insostenibile, che compromette la loro salute e il regolare svolgimento delle lezioni. Un’Escalation di Disagio: Dalle Prime Segnalazioni allo Sciopero. La situazione al Grigoletti si è deteriorata gradualmente nel corso dei mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu
Topi a scuola, oltre trecento studenti in sciopero al Grigoletti
Perché ci sono stati oltre trecento studenti che hanno scioperato sabato 14 febbraio, il motivo principale è la mancanza di sicurezza nella scuola Grigoletti.
"Allagamenti, muffa e infiltrazioni": protestano gli studenti del liceo artistico di PerugiaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Negozio bloccato dal cantiere, ingressi 'chiusi' dalle transenne: viale Cossetti nella bufera.
Topi a scuola, al liceo Grigoletti 500 studenti in sciopero: «Abbiamo paura per la nostra salute»PORDENONE - Topi che corrono nei bagni, piccole carcasse putrefatte dietro ai quadri elettrici, sangue che gocciola dai controsoffitti, escrementi vicino alle macchinette delle merendine e ... ilgazzettino.it
«Trovato un topo vivo nel bagno della scuola», la nuova segnalazione di una studentessa del liceoPORDENONE - «È stato ritrovato un topo, stavolta credo vivo, nel bagno. Secondo quello che ha detto la dirigente scolastica, negli scorsi pomeriggi dovrebbero essere stati ... ilgazzettino.it
Al liceo Grigoletti di Pordenone monta la protesta per la presenza di topi a scuola. Oggi uno sciopero a cui hanno partecipato circa 300 studenti. Già inviata la richiesta di derattizzazione, spiega la dirigente scolastica. Servizio di Daniele Lettig, i dettagli qui: facebook