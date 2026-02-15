Pordenone | Liceo Grigoletti bloccato 500 studenti protestano contro l’infestazione di topi e il rischio per la salute

Per paura dell’infestazione di topi, oltre 500 studenti del liceo Grigoletti di Pordenone hanno deciso di scioperare. La causa è la presenza di roditori all’interno dell’edificio, che mette a rischio la loro salute. La protesta si è svolta ieri, 15 febbraio 2026, quando gli studenti hanno deciso di interrompere le lezioni e chiedere un intervento immediato.

Topi al Liceo Grigoletti: Sciopero di 500 Studenti, Paura e Richieste di Intervento. Pordenone – Oltre 500 studenti del liceo scientifico Grigoletti di Pordenone hanno incrociato le braccia ieri, 15 febbraio 2026, per protestare contro la presenza di roditori all’interno dell’istituto. Avvistamenti ripetuti, ritrovamenti di carcasse e la fuoriuscita di sangue da un controsoffitto hanno spinto gli studenti a denunciare una situazione insostenibile, che compromette la loro salute e il regolare svolgimento delle lezioni. Un’Escalation di Disagio: Dalle Prime Segnalazioni allo Sciopero. La situazione al Grigoletti si è deteriorata gradualmente nel corso dei mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Perché ci sono stati oltre trecento studenti che hanno scioperato sabato 14 febbraio, il motivo principale è la mancanza di sicurezza nella scuola Grigoletti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.