Rischio per la salute pubblica in pieno centro | il caso dell' ex Centro tumori
In pieno centro, l’ex Centro tumori continua a rappresentare un rischio per la salute pubblica. Dopo quasi un anno, le condizioni non sono cambiate molto e la situazione resta sotto gli occhi di tutti. La gente passa davanti senza vedere grandi interventi o miglioramenti, e le preoccupazioni aumentano di giorno in giorno.
Ne avevamo parlato circa un anno fa. Oggi, dopo 10 mesi la situazione non sembra essere migliorata granché. Le numerose segnalazioni inviate all'epoca da diversi residenti di via Cavalli, laterale dell'ospedale Maggiore, in merito alle condizioni igienico-sanitarie in cui versa l'edificio un.🔗 Leggi su Triesteprima.it
