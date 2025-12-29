Il concerto di San Silvestro al Teatro Filarmonico con l' Orchestra e il Coro di Fondazione Arena

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concerto di San Silvestro al Teatro Filarmonico di Verona vede l'Orchestra e il Coro di Fondazione Arena esibirsi in un evento musicale dedicato alla celebrazione di Capodanno. Un appuntamento che unisce musica e tradizione, offrendo al pubblico un momento di ascolto di qualità per concludere l’anno in modo sereno e raffinato.

L’Orchestra e il Coro di Fondazione Arena di Verona festeggiano con il pubblico la veglia di Capodanno al Teatro Filarmonico. Con la direzione di Francesco Ommassini e la partecipazione del soprano Lina Johnson, il programma spazia da spettacolari brani orchestrali come Lo Schiaccianoci, classico. 🔗 Leggi su Veronasera.it

