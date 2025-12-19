Concerto di Natale alla chiesa di San Donato con il Coro Cre Artis e il Coro Popolare della Maddalena

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 dicembre, alle ore 16, il Coro Cre Artis e il Coro Popolare della Maddalena tornano sul palco per il loro secondo Concerto di Natale, che si terrà in una delle chiese più affascinanti del centro storico genovese: la chiesa di San Donato, che si trova a pochi passi da piazza Matteotti. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Leggi anche: "Note di Natale", alla Chiesa di San Giorgio il via alla rassegna del Coro San Lazzaro

Leggi anche: Il Coro della Pietrasanta in concerto presso la Chiesa di S. Francesco d’Assisi al Vomero

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Grand Christmas Concert alla Chiesa di San Paolo entro le Mura; Concerto di Natale in Cattedrale 2025; Chiesa San Pietro Terni – concerto di Natale; Programma Natale 2025 e Nuovo Anno 2026 » Notizie.

concerto natale chiesa sanNella Basilica di San Francesco il Gran Concerto di Natale nel segno della solidarietà per il Serafico - In occasione delle festività natalizie, il 20 dicembre 2025, nella suggestiva cornice della chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d’Assisi, si terrà il “Gran Concerto di Natale – Musica per ... assisinews.it

concerto natale chiesa sanConcerto di Natale alla chiesa di San Donato con il Coro Cre Artis e il Coro Popolare della Maddalena - Domenica 21 dicembre, alle ore 16, il Coro Cre Artis e il Coro Popolare della Maddalena tornano sul palco per il loro secondo Concerto di Natale, che si terrà in una delle chiese più affascinanti del ... genovatoday.it

concerto natale chiesa sanGran Concerto di Natale della Banda Musicale dei Vigili del Fuoco - Il Sito utilizza i cookie per raccogliere e conservare informazioni sulle preferenze degli utenti. sanfrancescopatronoditalia.it

Concerto di Natale in Cattedrale 2025

Video Concerto di Natale in Cattedrale 2025

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.