Tre anni senza Vialli il ricordo di Mancini e le iniziative dei tifosi della Sampdoria

A tre anni dalla scomparsa di Gianluca Vialli, si ricordano le sue imprese con la Sampdoria e il suo contributo al calcio italiano. Mancini e i tifosi della Sampdoria hanno dedicato iniziative per onorare la memoria dell’attaccante, simbolo di un’epoca storica del club. Un ricordo che rimane vivo nel cuore della comunità sportiva e dei sostenitori, testimoniando l’importanza di Vialli nel calcio e nella storia del club.

Sono passati tre anni dalla scomparsa di Gianluca Vialli, indimenticato bomber della Sampdoria dello scudetto e dei successi in Italia e in Europa. Per ricordare l'attaccante sono state organizzate diverse iniziative a Genova dai tifosi blucerchiati. Mancini: "Ciao bomber"

