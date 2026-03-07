Roberto Mancini è tornato in Italia dal Qatar e si è recato immediatamente al ritiro della Sampdoria. Dopo alcuni giorni trascorsi a Doha come allenatore dell’Al-Sadd, ha fatto visita alla squadra impegnata in un ritiro. La sua presenza è stata confermata giovedì, poco dopo il suo rientro nel paese.

Calciomercato Juve, spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si tratta Milan Inter, il derby è anche sul mercato! Tra obiettivi e sogni, la lista di Allegri e Chivu Ravanelli si racconta: «Lippi allenatore incredibile che ci ha fatto giocare un calcio totale. Arbitri? Mai avuto un aiuto alla Juve. Vi racconto un aneddoto sull’avvocato.» Thiago Motta al Tottenham al posto di Tudor? Il tecnico croato rischia l’esonero e la Juventus osserva interessata! Il motivo Tottenham, la crisi di risultati mette a rischio la panchina di Tudor: spunta un clamoroso nome per sostituirlo! Thiago Silva: «Il Porto è una famiglia.... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roberto Mancini rientra dal Qatar e fa subito visita alla Sampdoria in ritiro! Tutti i dettagli

Roberto Mancini ha fatto visita alla Sampdoria nel ritiro pre FrosinoneIn vista dell’importante sfida contro il Frosinone nel campionato di Serie B, la Sampdoria ha ricevuto una visita speciale nel ritiro romano dove sta...

La nuova vita di Roberto Mancini in Qatar: impatto difficile, tre sconfitte nelle ultime cinque partiteDopo oltre un mese dalla firma del ricco contratto con l'Al-Sadd in Qatar, il bilancio di Roberto Mancini non è ancora quello sperato: impatto...

MANCINI: Volevo portare ZIDANE alla Sampdoria

Contenuti e approfondimenti su Roberto Mancini.

Temi più discussi: Iran, Roberto Mancini: A Doha siamo chiusi in casa e sentiamo le esplosioni vicine. La notte è il momento più duro; Chi sono i Vip italiani bloccati a Dubai: da BigMama a Mancini (e non solo); Napoli, slitta il rientro di Anguissa: non è stato convocato con il Verona. Meret torna titolare al Bentegodi; Bloccati a Dubai sotto le bombe: Sentiamo le esplosioni in città. Impossibile contattare l’ambasciata.

Sampdoria, Roberto Mancini riesce a rientrare dal Qatar e fa subito visita al ritiro dei blucerchiatiL'allenatore, rientrato in Italia giovedì dopo l'attacco dell'Iran, ieri si è immediatamente recato nel ritiro dei blucerchiati anche per riabbracciare il figlio Andrea ... msn.com

Roberto Mancini ha fatto visita alla Sampdoria nel ritiro pre FrosinoneIn vista dell’importante sfida contro il Frosinone nel campionato di Serie B, la Sampdoria ha ricevuto una visita speciale nel ritiro romano dove sta preparando la sfida. Roberto Mancini, attuale ... genovatoday.it

Marco Tardelli e Roberto Mancini - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | Paura per Roberto Mancini a Doha: "L'allarme sul telefono, poi le esplosioni. Mia madre mi ha chiamato preoccupata, ma le ho detto di stare tranquilla per il momento" #ANSA x.com