Man of Tomorrow | Lars Eidinger sarà Brainiac nel sequel di Superman
Il futuro cinematografico dell’Uomo d’Acciaio prende forma. Nel 2027 arriverà Man of Tomorrow, sequel di Superman, scritto e diretto da James Gunn. Il film metterà Superman di fronte a una minaccia inedita, costringendolo persino a collaborare con il suo storico nemico Lex Luthor. La novità più importante è arrivata direttamente dai social di Gunn: Lars Eidinger interpreterà Brainiac, uno degli avversari più iconici e temibili dell’universo DC. Una scelta dopo un casting globale. Il ruolo di Brainiac è stato assegnato dopo una lunga e accurata selezione internazionale. Tra i nomi presi in considerazione figuravano anche Matt Smith e Claes Bang, ma alla fine la scelta è ricaduta su Eidinger. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
