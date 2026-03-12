Mamma e figlia morte a Villa Pamphili i genitori | Finché non avremo i corpi delle nostre bimbe non troveremo pace

Da fanpage.it 12 mar 2026

A Villa Pamphili, una madre e sua figlia sono state trovate morte. I genitori delle vittime hanno dichiarato che non troveranno pace fino a quando non avranno i corpi delle loro bambine. In tribunale, i nonni di Andromeda hanno commentato le dichiarazioni di Francis Kaufman, definendole incommentabili e accusandolo di aver mentito sia in passato che recentemente.

I genitori di Anastasia Trofimova e nonni di Andromeda hanato le dichiarazioni di Francis Kaufman in aula: "È incommentabile, fingeva allora e finge adesso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

