Mamma e figlia morte a Villa Pamphili i genitori | Finché non avremo i corpi delle nostre bimbe non troveremo pace

A Villa Pamphili, una madre e sua figlia sono state trovate morte. I genitori delle vittime hanno dichiarato che non troveranno pace fino a quando non avranno i corpi delle loro bambine. In tribunale, i nonni di Andromeda hanno commentato le dichiarazioni di Francis Kaufman, definendole incommentabili e accusandolo di aver mentito sia in passato che recentemente.

I genitori di Anastasia Trofimova e nonni di Andromeda hanno commentato le dichiarazioni di Francis Kaufman in aula: "È incommentabile, fingeva allora e finge adesso".