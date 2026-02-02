Mamma e figlia uccise a Villa Pamphili Kaufman a processo | Mi chiamo Rexal Ford' e ride in aula

Oggi il processo a Francis Kaufman riprende con l’uomo che si presenta in aula per il duplice omicidio di madre e figlia avvenuto a Villa Pamphili. Kaufman, che si è presentato come Rexal Ford, ha sorriso mentre ascoltava le accuse. La vicenda ha scosso l’intera città, e ora si attende la sentenza.

Francis Kaufman oggi è in Tribunale per il duplice omicidio e l'occultamento di cadavere di compagna e figlia. Ride in aula, si è presentato come Rexal Ford.🔗 Leggi su Fanpage.it

Si apre oggi il processo contro Francis Kaufman, accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia di 11 mesi, Andromeda.

Chi l'ha visto. . Morte a Villa Pamphili: "Non sono certo che sia consapevole di quanto sta accadendo intorno a lui", il legale di Francis Kaufmann, avvocato Paolo Foti, alla prima udienza al processo immediato per il duplice omicidio di Anastasia Trofimova e

