Omicidi Villa Pamphili | ragazzo segnalo’ Kaufmann con figlia poche ore prima ritrovamento corpi

Nella notte tra il 6 e il 7 giugno 2025, una chiamata al 112 ha segnalato in via Leone XIII, vicino a Villa Pamphili a Roma, una situazione definita “strana” senza riferimenti a reati specifici. Poche ore dopo, sono stati trovati i corpi di due persone, senza ulteriori dettagli disponibili. Un ragazzo ha segnalato Kaufmann e sua figlia prima del ritrovamento.

Una chiamata al 112, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 giugno del 2025, ha denunciato non un reato, bensì una situazione definita "strana" che si è verificata in via Leone XIII, nei pressi del parco di Villa Pamphili, a Roma. Un uomo, descritto con un cappello, è stato visto camminare per strada con una bambina in braccio, vestita di rosa. La posizione delle gambe della bambina, in particolare, ha sollevato preoccupazioni, rendendo la situazione anomala. Poche ore dopo, nel parco, sono stati ritrovati i corpi della 28enne Anastasia Trofimova e della sua figlia di pochi mesi, Andromeda. Questo è quanto emerso questa mattina durante il processo in corso contro Francis Kaufmann, noto anche come Rexal Ford, accusato del duplice omicidio.