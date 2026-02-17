Triennale | il successo di Casa Italia | I Giochi celebrati in un museo Arte e sport linguaggio comune

Beatrice Bertini, curatrice del progetto artistico di Casa Italia a Milano Cortina e della mostra MUSA, ha spiegato che l’eccezionale afflusso di visitatori si è verificato a causa dell’interesse crescente per le celebrazioni dei Giochi Olimpici in un museo. Domenica sera, alle 19, più di diecimila persone avevano già visitato la mostra, dimostrando un entusiasmo inaspettato.

Beatrice Bertini, curatrice del progetto artistico di Casa Italia Milano Cortina e della mostra MUSA (sino al 22 febbraio), se l’aspettava una così grande affluenza di pubblico in Triennale? "Sinceramente ne siamo rimasti tutti sorpresi, domenica alle 19 i visitatori avevano toccato già quota 10 mila. Casa Italia, partito come un un luogo di accoglienza di atleti e pubblico, si definisce come un progetto culturale di rilievo internazionale. MUSA è il tema che racconta l’eccellenza italiana attraverso cultura, ospitalità e valori olimpici, una mostra diffusa fra Milano, Cortina e Livigno, progetto sviluppato con il coordinamento di Lorenzo Pellicelli, co-curatrice Benedetta Acciari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Casa Italia rimane aperta fino al 22 febbraio.

Le Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina portano anche l’arte e la cultura.

