A Emma Dante il Leone d’Oro alla carriera al regista Mario Banushi quello d’Argento

Emma Dante riceve il Leone d’Oro alla carriera alla Biennale Teatro 2026, riconoscimento alla sua significativa esperienza nel teatro e nell’opera. A Mario Banushi, giovane regista greco-albanese, è stato assegnato il Leone d’Argento, in segno di apprezzamento per il suo talento e la presenza emergente sulla scena internazionale. Questi premi sottolineano l’importanza di continuità e innovazione nel panorama teatrale europeo.

E’ Emma Dante, la più celebrata regista italiana di teatro e d’opera, il Leone d’Oro alla carriera della Biennale Teatro 2026; al ventisettenne regista greco-albanese Mario Banushi, che da subito si è imposto sulla scena europea e internazionale, va il Leone d’Argento. Lo ha stabilito il Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia su proposta di Willem Dafoe, Direttore del settore Teatro. La cerimonia di premiazione avrà luogo nel corso del 54° Festival Internazionale del Teatro (dal 7 al 21 giugno) nella Sala delle Colonne di Ca’ Giustinian, sede della Biennale. “Emma Dante è un’artista, una donna che, partendo da Palermo, dal cuore della sua Palermo – recita la motivazione – ha saputo portare la Sicilia alla ribalta, innervando la grande lezione di Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, come pure di Ciprì e Maresco o Franco Scaldati, affrontando con coraggio non solo una ricerca linguistica unica, ma anche dando forza scenica a quei temi scomodi e dolorosi che da sempre sembrano connotare la sua terra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

