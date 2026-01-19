Italia del Sud nella morsa del maltempo paura per il ciclone Harry | la tempesta più grave da vent’anni

Il Sud Italia si trova sotto pressione a causa del maltempo causato dal ciclone Harry, considerato il più intenso degli ultimi vent’anni. Le condizioni meteorologiche avverse stanno creando preoccupazione tra le comunità locali, che si preparano ad affrontare le conseguenze di questa forte perturbazione. La situazione richiede attenzione e precauzioni per tutelare la sicurezza delle persone e dei beni.

Il Sud Italia si prepara ad affrontare il ciclone Harry, che secondo gli esperti rappresenta la tempesta più violenta degli ultimi vent’anni. La Protezione civile ha lanciato l’allarme massimo con allerta rossa per la Sardegna e allerta arancione per Calabria e Sicilia. Le previsioni meteo non lasciano spazio a interpretazioni ottimistiche: sono attese precipitazioni fino a 200 millimetri, accompagnate da venti di Scirocco che soffieranno con raffiche fino a 100 chilometri orari. Lungo le coste ioniche, il mare si trasformerà in una minaccia con onde alte tra i 5 e i 6 metri. Per garantire la sicurezza dei cittadini, numerosi sindaci hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado, dagli asili nido alle superiori. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Maltempo estremo al Sud: il ciclone Harry attraversa l’Italia

Il Sud Italia si trova ad affrontare un episodio di maltempo estremo, con il passaggio del ciclone Harry che sta attraversando la regione. Le condizioni meteorologiche sono in rapido peggioramento, prevedendo forti piogge e venti intensi nelle prossime ore. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per la sicurezza di tutti. Per ulteriori informazioni, abbonati a DayItalianews.

