Il vecchio ordine mondiale è morto Von der Leyen | cosa deve fare l' Europa

La presidente della Commissione europea ha dichiarato che il vecchio ordine mondiale è finito e che l’Unione Europea deve adattare la sua politica estera alle nuove realtà. Ha sottolineato che ci sono due aspetti fondamentali da affrontare: l’impossibilità di mantenere il ruolo di custode del passato e la necessità di abbracciare un mondo in costante mutamento. La sua posizione indica una volontà di cambiamento e di reazione alle trasformazioni globali.

Due realtà "concrete e strutturali" che vanno assorbite dall'Ue sono che "non può più essere custode del vecchio ordine mondiale, di un mondo che è scomparso e non tornerà", e che occorre adattare la sua politica estera al mondo odierno. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla Conferenza degli ambasciatori dell'Ue. "Difenderemo e sosterremo sempre il sistema basato sulle regole che abbiamo contribuito a costruire con i nostri alleati, ma non possiamo più affidarci ad esso come unico modo per difendere i nostri interessi, né presumere che le sue norme ci riparino dalle minacce complesse che affrontiamo.