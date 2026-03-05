Bimbo di 11 anni morto dopo malore a scuola l'autopsia | polmonite emorragica scatenata da un virus

Un bambino di 11 anni è deceduto lunedì scorso a Lecce dopo aver avuto un malore a scuola. L'autopsia ha rivelato che la causa della morte è una polmonite emorragica scatenata da un virus influenzale. Nessun altro dettaglio è stato fornito al momento e le autorità continuano a indagare sulla vicenda.

