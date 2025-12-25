malore mentre gioca a calcio con gli amici 15enne muore in friuli

Dramma in un campetto di calcio del Friuli. Un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre stava giocando con alcuni amici. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Pordenone. Il ragazzo, originario del Senegal, era impegnato con la sua squadra a gareggiare, quando, sembra in seguito a uno scontro fortuito, è stato colto da arresto cardiaco. Allertati da una chiamata al 112,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

