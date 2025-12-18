Malore per don Nando ricoverato d' urgenza e operato in ospedale

La comunità di San Nicola Vescovo è in apprensione dopo il ricovero d’urgenza e l’intervento chirurgico di Don Nando, il caro parroco molto amato. Un improvviso malore ha scosso la quiete della parrocchia, suscitando preoccupazione tra fedeli e abitanti del quartiere. In questi momenti difficili, si stringono i cuori e si spera in una pronta guarigione per il sacerdote.

Momenti di comprensibile apprensione hanno attraversato nelle scorse ore la comunità parrocchiale di San Nicola Vescovo a seguito di un improvviso malore che ha colpito il parroco, Don Ferdinando Iannotta, conosciuto e stimato da tutti come Don Nando.

