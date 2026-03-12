Malore durante la partita di calcio | 15enne operato d' urgenza è in Rianimazione

Un calciatore di 15 anni, portiere del Forlimpopoli Calcio 1928, ha avuto un malore improvviso durante una partita del campionato lunedì. Dopo una caduta a seguito di una parata, è stato soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ora si trova in Rianimazione.

Un malore improvviso dopo una caduta a seguito di una parata, poi la corsa all'ospedale. Un calciatore di 15 anni, portiere del Forlimpopoli Calcio 1928, si trova ricoverato in Rianimazione all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena dopo un malessere accusato lunedì durante un match del campionato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Malore in campo per un 15enne, operato d’urgenza 15enneForlimpopoli, 12 marzo 2026 – Momenti di grande apprensione lunedì sera durante una partita del campionato Csi, quando un incidente di gioco ha... Leggi anche: Stroncato da malore durante una partita di calcio, muore 15enne a Pordenone Una raccolta di contenuti su Malore durante Temi più discussi: Tragedia nel Vercellese, 24enne muore dopo un malore durante una partita di calcio; Malore durante la partita di calcio: 15enne operato d'urgenza, è in Rianimazione; Paolo Sciarrillo, calciatore colto da un malore durante la partita tra amici muore poche ore dopo in ospedale. Aveva 52 anni; Morto Daniele Pairotto: il 24enne colpito da un malore mentre stava giocando a calcio. Colto da un malore durante la partita tra amici muore poche ore dopo in ospedale: Paolo aveva 52 anniVARAGO - Paolo Sciarrillo, 52 anni, residente a Breda, calciatore del Calcio Amatori Varago (frazione di Maserada), squadra over 40. Ieri sera, 26 febbraio, verso le 21 ha avuto un infarto ... ilmattino.it Matteo morto a 29 anni per un malore durante la partita di calcio a 8, riesumato il corpo: «Non poteva giocare». Un indagato per omicidio colposoC’è ancora molto da chiarire sulla morte improvvisa di Matteo Legler, 29 anni, avvenuta il 3 dicembre scorso durante una partita di calcio a 8 sui campi di via Adda, a Grosseto. Una tragedia che ha ... leggo.it NON SI MOLLA Dopo il malore durante la mass start olimpica di biathlon, una bella notizia… Tommaso Giacomel potrà tornare a gareggiare! La prossima stagione lo rivedremo ai poligoni, ma prima… Si torna a spremere watt sui pedali! Alé Tommy facebook NON SI MOLLA Dopo il malore durante la mass start olimpica di biathlon, una bella notizia… Tommaso Giacomel potrà tornare a gareggiare! La prossima stagione lo rivedremo ai poligoni, ma prima… Si torna a spremere watt sui pedali! Alé Tommy x.com