AGI - Dramma in un campetto di calcio del Friuli. Un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre stava giocando con alcuni amici. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Pordenone. Il ragazzo, originario del Senegal, era impegnato con la sua squadra a gareggiare, quando, sembra in seguito a uno scontro fortuito, è stato colto da arresto cardiaco. L'intervento dei sanitari e la corsa in ospedale. Allertati da una chiamata al 112, i sanitari sono intervenuti tempestivamente. Il quindicenne all'arrivo del medico è apparso subito in condizioni critiche: è stato intubato sul posto e sottoposto alle manovre di rianimazione prima del trasporto d'urgenza all'ospedale Santa Maria degli Angeli dove poco dopo ha cessato di vivere. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Stroncato da malore durante una partita di calcio, muore 15enne a Pordenone

