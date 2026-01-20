Le eccellenze mondiali del tango argentino Miguel Ángel Zotto e Daiana Guspero ospiti del Pichuco Festival ad Archi

Miguel Ángel Zotto e Daiana Guspero, riconosciuti interpreti di rilievo internazionale del tango argentino, parteciperanno alla seconda edizione del Pichuco Festival, dedicato ad Aníbal Troilo. L’evento si svolgerà ad Archi il 25 e 26 luglio, offrendo un’occasione di approfondimento e celebrazione di questa danza e musica tradizionale argentina.

Miguel Ángel Zotto e Daiana Guspero, eccellenze mondiali del tango argentino, saranno gli ospiti di punta della seconda edizione di "Pichuco Festival, omaggio ad Anìbal Troilo", che si terrà il 25 e 26 luglio, ad Archi. Lo annuncia l'associazione Pichuco and Friends, che organizza per il secondo anno consecutivo il festival ideato per rendere omaggio a Troilo, bandoneonista, compositore e direttore d'orchestra di tango argentino conosciuto e amato in tutto il mondo, nato e vissuto a Buenos Aires (19141975) e di origini archesi.

