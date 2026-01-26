Concerto Promart Tango Quintet - Tango senza confine

Il Concerto Promart Tango Quintet propone un viaggio musicale tra le atmosfere del tango, un genere che unisce tradizione e innovazione. Con interpretazioni raffinate e coinvolgenti, il quintetto crea un’esperienza autentica e intima, capace di attraversare confini e emozioni. Un appuntamento per gli amanti della musica dal carattere autentico e senza tempo.

Tango senza confineÈ come l'orizzonte sul mare, la linea sottile tra terrestre e celeste, a volte sembra qui vicino, a volte sfugge nell'infinito, in sfumature celesti e marine.E proprio quell'orizzonte infinito sia la Musica del Promart Tango Quintet con le sue sfumature raffinate. passionale ed eclettica.Il Promart Tango Quintet, ensemble cameristico con sede a Roma, ha una missione chiara: portare il tango oltre i confini, con la sua energia travolgente e la sua profondità poetica. Nei festival di musica, nelle rassegne e nei teatri, il concerto di Promart Tango Quintet è un viaggio sonoro che unisce passione, eleganza e umanità.

