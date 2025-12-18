I farmacisti di Perugia si preparano a svolgere un ruolo fondamentale nella sanità territoriale, con un focus particolare sulla presa in cura dei pazienti cronici. L’Ordine dei Farmacisti della provincia ha ribadito l’importanza di un impegno condiviso, rivolgendosi agli studenti dell’Università di Perugia per sottolineare la responsabilità di un’assistenza più completa e vicina ai bisogni della comunità.

© Perugiatoday.it - Sanità territoriale, i farmacisti perugini pronti alla sfida: "Protagonisti nella presa in cura dei pazienti cronici"

"Nostra responsabilità è la presa in carico e non solo la terapia, soprattutto dei pazienti cronici": lo ha ribadito, rivolgendosi agli studenti del corso di Laurea all'Unipg, l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia, che ha confermato il proprio impegno a promuovere una sanità. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: L'appello dei fisioterapisti veneti: «Riconoscete il nostro ruolo nella sanità territoriale»

Leggi anche: Sanità territoriale, la sfida del cambiamento con le case di comunità

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sanità territoriale. Via libera a nuove assunzioni nelle Marche. Settantadue nuovi operatori per l’AST di Pesaro e Urbino. Rafforzati i servizi nelle Case e negli Ospedali di Comunità. - facebook.com facebook