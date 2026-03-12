Il contratto nazionale per il settore metalmeccanico, firmato a fine novembre 2025, entra in vigore dal primo gennaio 2026 e modifica le norme sulla malattia per più di un milione di lavoratori. Tra le novità principali, la fine della carenza di paga durante le assenze e l’introduzione di tutele che cambiano le modalità di gestione delle malattie nel settore.

Il rinnovo del contratto nazionale per il settore metalmeccanico, firmato a fine novembre 2025, introduce dal primo gennaio 2026 nuove tutele che ridisegnano radicalmente le regole sulla malattia per oltre un milione di lavoratori. Federmeccanica e i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno stabilito che la copertura economica inizia immediatamente, eliminando il periodo di carenza a carico del dipendente. Questa riforma strutturale non si limita al pagamento delle assenze, ma ridefinisce anche i permessi per patologie croniche e la conservazione del posto ha disabilità certificate. La fine della carenza: un cambio di paradigma economico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Malattia metalmeccanici: fine carenza, paga dal primo giorno

