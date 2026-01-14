Metalmeccanici firmata l' ipotesi di rinnovo | aumenti in busta paga per 45mila lavoratori marchigiani

È stato raggiunto un accordo di rinnovo per il settore metalmeccanico nelle Marche, interessando oltre 45.000 lavoratori. I segretari della Fim Cisl, Massimiliano Nobis e Mauro Masci, hanno illustrato a Ancona, Genga e Urbino i dettagli dell’intesa, che prevede aumenti salariali e benefici per i dipendenti del comparto. Un passo importante per il miglioramento delle condizioni lavorative nella regione.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.