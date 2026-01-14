Metalmeccanici firmata l' ipotesi di rinnovo | aumenti in busta paga per 45mila lavoratori marchigiani
È stato raggiunto un accordo di rinnovo per il settore metalmeccanico nelle Marche, interessando oltre 45.000 lavoratori. I segretari della Fim Cisl, Massimiliano Nobis e Mauro Masci, hanno illustrato a Ancona, Genga e Urbino i dettagli dell’intesa, che prevede aumenti salariali e benefici per i dipendenti del comparto. Un passo importante per il miglioramento delle condizioni lavorative nella regione.
ANCONA – Una boccata d'ossigeno per oltre 45mila tute blu delle Marche: i segretari della Fim Cisl, Massimiliano Nobis (nazionale) e Mauro Masci (regionale), hanno presentato tra Ancona, Genga e Urbino i dettagli dell'accordo per il rinnovo del Ccnl metalmeccanico. L'intesa, arrivata dopo 17 mesi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Firmata l’ipotesi di CCNL Funzioni Locali 2022/24: aumenti fino a 140 euro in busta paga e orario flessibile per chi ha figli a scuola
Leggi anche: Firmato il rinnovo CCNL Scuola 2022-2024: aumenti in busta paga, arretrati e novità dal 2025
RINNOVO CCNL E SITUAZIONE DELL’INDUSTRIA METALMECCANICA A MODENA: DOMANI GIOVEDI’ 8 GENNAIO NE DISCUTE L’ASSEMBLEA GENERALE FIOM CGIL. PARTECIPA IL SEGRETARIO NAZIONALE FIOM MICHELE DE PALMA; Contratto metalmeccanici: conferma definitiva entro il 20 febbraio 2026. Ecco il percorso sindacale.
Rinnovo Contratto Metalmeccanici: prove di dialogo costruttivo - Si è svolto il 18 settembre a Roma l’atteso tavolo di confronto tra Federmeccanica, Assistal e le organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm sul rinnovo del CCNL Metalmeccanici. pmi.it
CCNL Metalmeccanici: chiusi gli incontri per il rinnovo, ora si decide - Si è chiuso il 25 settembre il ciclo di incontri tra Federmeccanica, Assistal e i sindacati Fim, Fiom e Uilm nell’ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL dei Metalmeccanici. pmi.it
Aumenti di 205 euro al mese, siglato il nuovo contratto dei metalmeccanici. Tutte le novità - Fim, Fiom, Uilm da una parte e Federmeccanica–Assistal dall’altra hanno chiuso l’ipotesi di rinnovo ... quotidiano.net
#CEFLATECH Firmata ipotesi di accordo del primo integrativo aziendale facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.