Certosa di Pavia adesso si paga per entrare | come è andato il primo giorno con il biglietto

Da ieri, l’ingresso alla Certosa di Pavia è a pagamento. Il primo giorno di applicazione ha visto comunque un afflusso di visitatori, dimostrando un interesse costante per questo importante sito storico. La novità, introdotta per sostenere la manutenzione e la conservazione del monumento, ha suscitato reazioni diverse. Restano comunque disponibili visite guidate e servizi per garantire un’esperienza di qualità ai visitatori.

Certosa di Pavia, 3 gennaio 2026 – Il biglietto d'ingresso che da ieri si deve pagare per visitare la Certosa non ha tenuto lontani i turisti. Chi aveva previsto di effettuare un tour non ha anticipato la data, ma ha sottolineato con disappunto l'impossibilità di poter usufruire di una visita guidata. Fino allo scorso anno i monaci cistercensi che gestivano il monumento accompagnavano i turisti chiedendo in cambio un'offerta libera, ora però la struttura è amministrata dalla direzione regionale dei musei nazionali che ha imposto una piccola rivoluzione: orari di visita ampliati, spazi finora chiusi al pubblico che saranno visitabili e, in cambio, il pagamento di un biglietto.

La Certosa di Pavia cambia gestione: da oggi si paga il biglietto - dei monaci: il complesso monumentale da oggi passa sotto il ministero della Cultura. rainews.it

I monaci lasciano la Certosa di Pavia, ora si pagherà il ticket - Dopo quasi 60 anni, i monaci cistercensi della Congregazione Casamariensis lasceranno il complesso monumentale della Certosa di Pavia, dove risiedono in forma stabile dal 1968. ansa.it

