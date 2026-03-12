Malagiustizia | storie vere che spingono al Sì al referendum

Nel teatro Parenti di Milano si svolge un evento dedicato alle storie di malagiustizia, con la partecipazione di politici, magistrati e vittime. L’iniziativa si concentra sul sostegno al referendum previsto per il 22 e 23 marzo. Le testimonianze e le presenze pubbliche si alternano in un contesto di confronto aperto e diretto. La giornata raccoglie diverse voci legate a casi di malagiustizia.

Il teatro Parenti di Milano si trasforma in un crocevia emotivo dove politici, magistrati e vittime della malagiustizia si incontrano per sostenere il referendum del 22 e 23 marzo. Mentre all'interno la sala è gremita fino a richiedere sedie aggiuntive per l'atteso intervento di Giorgia Meloni, fuori le proteste contro il governo vengono contenute da una cordata di forze dell'ordine. La narrazione che emerge dal palco non è astratta: è fatta di lacrime, nomi specifici come quello di Domenico Pagliari e storie di ingiustizie reali che hanno colpito famiglie intere. Un'anziana signora sottolinea come la separazione delle carriere sia assente solo nelle dittature, mentre un giovane ribatte alle critiche dei giornali affermando che molti giovani di partiti opposti condividono la stessa visione pur temendo di esporsi pubblicamente.