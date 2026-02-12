Cocoricò Easter Experience | tre giorni di musica elettronica con grandi dj internazionali

Tre giorni di musica elettronica invadono Riccione dal 4 al 6 aprile. Il Cocoricò si trasforma in un palco gigante con dj internazionali, attirando migliaia di appassionati. La festa, ormai tra le più grandi d’Europa nel periodo di Pasqua, vede protagonisti artisti di fama mondiale che fanno ballare la venue fino a notte fonda.

Dal 4 al 6 aprile il Cocoricò di Riccione ospita Easter Experience, la tre giorni dedicata alla musica elettronica contemporanea negli spazi iconici della leggendaria venue, uno dei festival più importanti d’Europa nel periodo di Pasqua. La manifestazione segna così la riapertura della stagione del Cocoricò, con alcuni tra i migliori dj della scena internazionale come protagonisti. Si inizia sabato 4 aprile con Charlotte de Witte - prima in classifica nella Top 100 Techno Djs di DjMag per il sesto anno consecutivo - protagonista assoluta nella Piramide. La dj e producer belga, figura di riferimento della techno contemporanea e fondatrice dell’etichetta Kntxt, è nota per un sound essenziale e potente, caratterizzato da influenze acid e da una presenza costante nei principali festival e club internazionali.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Cocoricò Easter Experience

Il Cocoricò di Riccione ha recentemente ampliato il suo prestigio, portando il suo celebre party Memorabilia all’Unipol Arena di Bologna, segnando un importante traguardo per il club.

Ogni domenica mattina a Milano, DJ, producer e artisti della scena elettronica si incontrano tra musica e socialità.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cocoricò Easter Experience

Mutonia Easter Experience, dall'8 al 10 aprile arte e clubbing si incontrano al CocoricòDa sabato 8 a lunedì 10 aprile le sale del Cocoricò ospiteranno Mutonia Easter Experience, un festival di tre giorni nato dalla collaborazione con lo storico collettivo Mutonia e ideato per dare vita ... tg24.sky.it

Mutonia Easter Experience – Pasqua al Cocoricò con lo storico collettivoSeconda edizione di MUTONIA EASTER EXPERIENCE. Dal 30 marzo al primo aprile, torna il festival di tre giorni nato dalla collaborazione tra Cocoricò e lo storico collettivo Mutonia, con Ilario Alicante ... parkettchannel.it

PASQUA 2026 @ COCORICÒ La Piramide si prepara. Pronti per un viaggio unico nella piramide della musica. Non fartelo raccontare. #cocorico #techno #music #party #easter pasqua2026 riccione piramide clubbing nightlife dance - facebook.com facebook