Lidi confermato maestro di Fare Teatro lunedì 23 evento con Lella Costa

Leonardo Lidi torna a guidare i giovani attori di “Bottega XNL – Fare Teatro”, il progetto di formazione promosso dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Lunedì 23, Lidi sarà sul palco con Lella Costa per un evento che si preannuncia ricco di energia e talento, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per il teatro emergente della zona.

Leonardo Lidi guiderà per il secondo anno consecutivo i giovani attori di "Bottega XNL – Fare Teatro", il progetto di formazione artistica promosso dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, confermando un legame sempre più solido con il territorio piacentino e il suo vivace panorama culturale. L'annuncio, giunto a conclusione di un percorso di valutazione che ha tenuto conto del successo del precedente laboratorio incentrato sulle "Baccanti", apre nuove prospettive per l'edizione 2026, che si concentrerà su uno dei miti più potenti e complessi della tragedia greca: "Medea" di Euripide. L'investimento nella continuità didattica, sottolineato dal vicepresidente della Fondazione Mario Magnelli, testimonia la volontà di consolidare un format innovativo capace di attrarre talenti e di portare a Piacenza figure di spicco del panorama teatrale italiano.

