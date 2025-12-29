Ivan Scarpa è morto a 23 anni | aveva già perso la madre per la stessa malattia
Ivan Scarpa, morto a 23 anni, è stato seguito dal Centro clinico NeMo di Brescia. La causa della sua scomparsa sembra essere una sclerosi laterale amiotrofica (Sla), la stessa malattia che aveva colpito anche sua madre, Antonella, nel 2018. La vicenda evidenzia l'importanza della diagnosi precoce e del supporto medico per malattie neurodegenerative come la Sla.
Era seguito anche dal Centro clinico NeMo di Brescia il giovane Ivan Scarpa, morto a soli 23 anni probabilmente a causa di una Sclerosi laterale amiotrofica (Sla): è la stessa malattia che aveva colpito anche la madre Antonella, scomparsa nel 2018. Ivan abitava a Suzzara, nel Mantovano, insieme. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
