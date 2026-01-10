I funerali di Aurora Livoli violentata e strangolata | Brutalità e sofferenza che lasciano senza fiato

I funerali di Aurora Livoli si sono svolti a Milano, suscitando grande emozione e dolore. La giovane è stata vittima di violenza e strangolamento, eventi che hanno scosso profondamente la comunità. La vicenda evidenzia la drammatica realtà di episodi di violenza, lasciando un senso di impotenza e riflessione sulla tutela e sicurezza di tutti.

Milano, 10 gennaio 2026 – "È difficile farsi ragione di tanta brutalità e sofferenza, una violenza e follia che ci lascia senza fiato. Ma come ha detto tuo papà, 'non cerco vendetta ma giustizia': vuole che tu riposi". Omicidio di Aurora Livoli, l'ultimo saluto nella chiesa di Monte San Biagio L’omelia. Durante la sua omelia ha parlato direttamente ad Aurora Livol i monsignor Luigi Vari, l'arcivescovo di Gaeta che ha celebrato i funerali della 19enne trovata senza vita in un cortile di un palazzo alla periferia di Milano il 29 dicembre scorso, violentata e strangolata da Emilio Gabriel Valdez Velazco, reo confesso, dopo essersi allontanata da casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I funerali di Aurora Livoli, violentata e strangolata: “Brutalità e sofferenza che lasciano senza fiato” Leggi anche: Aurora Livoli, l'indagato confessa di averla violentata e strangolata Leggi anche: Confessa l’assassino di Aurora Livoli: “Mi ha chiesto soldi, l’ho strangolata”. Ammessi anche gli abusi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. L'ho violentata e uccisa. La confessione di Emilio Velazco; AURORA LIVOLI, FISSATI I FUNERALI A MONTE SAN BIAGIO; Aurora Livoli, il giorno dell’addio. I funerali a Monte San Biagio, domani la fiaccolata; Aurora, strangolata a 19 anni. La confessione horror di Emilio Valdez Velazco: “Ecco come l’ho uccisa. Prima lo stupro e poi l’omicidio”. Aurora Livoli, i funerali della 19enne stuprata e uccisa a Milano: «Difficile farsi ragione di tanta brutalità». La rosa bianca e i palloncini in cielo - Un mare di rose bianche e un silenzio irreale hanno accolto l'ultimo viaggio di Aurora Livoli, la 19enne la cui vita è stata spezzata dalla violenza più cieca nella periferia ... leggo.it

I funerali di Aurora, 'una violenza che lascia senza fiato' - "È difficile farsi ragione di tanta brutalità e sofferenza, una violenza e follia che ci lascia senza fiato. msn.com

Il lutto e il dolore, i funerali di Aurora Livoli - Monte San Biagio ha vissuto la sua giornata più difficile, quella del silenzio e del dolore collettivo. h24notizie.com

Aurora Livoli, i funerali: Monte San Biagio abbraccia per l'ultima volta la 19enne uccisa a Milano x.com

MONTE SAN BIAGIO. L’omicidio di Aurora Livoli, la giovane di 19 anni uccisa a Milano. Domani i funerali alle ore 10 e domenica la fiaccolata. - facebook.com facebook

