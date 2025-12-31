Capodanno 2026 a Sydney i fuochi d' artificio lasciano senza fiato

Il Capodanno 2026 a Sydney ha regalato uno spettacolo di fuochi d'artificio che ha illuminato la baia, offrendo un momento di festa e di condivisione. La città, nota per i suoi tradizionali festeggiamenti, ha confermato il suo ruolo di punto di riferimento per gli eventi di fine anno, attirando residenti e visitatori desiderosi di vivere questa tradizione. Un’occasione per salutare l’anno nuovo con un’immagine suggestiva e condivisa.

Capodanno 2026, grande festa di colori a Sydney con lo spettacolo dei fuochi d'artificio che ha illuminato la baia della città. Poco prima della mezzanotte è stato osservato anche un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell'attentato del 14 dicembre a Bondi Beach. . 🔗 Leggi su Iltempo.it

