Capodanno 2026 a Sydney i fuochi d' artificio lasciano senza fiato

Il Capodanno 2026 a Sydney ha regalato uno spettacolo di fuochi d'artificio che ha illuminato la baia, offrendo un momento di festa e di condivisione. La città, nota per i suoi tradizionali festeggiamenti, ha confermato il suo ruolo di punto di riferimento per gli eventi di fine anno, attirando residenti e visitatori desiderosi di vivere questa tradizione. Un’occasione per salutare l’anno nuovo con un’immagine suggestiva e condivisa.

