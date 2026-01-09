Banca Mediolanum nel 2025 la più alta raccolta di sempre

Nel 2025, Banca Mediolanum ha raggiunto un nuovo record di raccolta, con una raccolta netta di 1,24 miliardi di euro a dicembre e un totale di 11,64 miliardi dall’inizio dell’anno. Questo risultato testimonia la solidità e la crescita costante della banca nel corso dell’anno.

Nel 2025 Banca Mediolanum ha superato i record storici di raccolta. A dicembre la banca ha riportato una raccolta netta totale di 1,24 miliardi di euro con un totale di 11,64 miliardi da inizio anno. La raccolta netta in risparmio gestito ammonta a 885 milioni, con 9,06 miliardi YTD. I nuovi finanziamenti erogati ammontano a 399 milioni per 3,96 miliardi YTD mentre i Premi polizze protezione si attestano a 26 milioni per 246 milioni YTD. Banca Mediolanum inoltre rende noto che, grazie al buon andamento dei mercati e della gestione nel 2025, il contributo delle performance fees alle società del gruppo nell’esercizio appena concluso è stimato intorno a 256 milioni di euro, di cui 63,3 milioni già contabilizzati nei primi 9 mesi e circa 193 milioni da contabilizzare nel quarto trimestre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Banca Mediolanum, risultati 9 mesi con utile metto a 729 milioni (+8%), masse amministrate a 150 miliardi, raccolta netta di ottobre a 1,9 miliardi Leggi anche: Banca Mediolanum promuove la longevità: investire nel futuro e nella salute Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Banca Mediolanum: nel 2025 superati i record storici di raccolta - Banca Mediolanum ha annunciato i risultati commerciali dello scorso dicembre: 1,66 miliardi, di cui 1,24 miliardi imputabili alla raccolta netta totale (che spinge il livello da inizio 2025 a 11,64 mi ... bluerating.com

B.Mediolanum: raccolta 2025 a 11,6 mld, supera record storici (RCO) - Doris: 'guardiamo al 2026 con ottimismo' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com

Banca Mediolanum, il dato sulla raccolta fondi a dicembre 2025 - Banca Mediolanum ha comunicato che nel mese di dicembre 2025 la raccolta netta è stata positiva per 1,24 miliardi di euro; in particolare, la raccolta netta in risparmio gestito è stata positiva per ... soldionline.it

Banca Mediolanum - facebook.com facebook

Lunedi` 29/12, in prima serata su Canale 5, torna “Ennio Doris – C’è anche domani”: una storia che ripercorre i momenti chiave della vita di Ennio Doris, Fondatore di Banca Mediolanum. Buona visione! #WeAreMediolanum x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.